Die am Vortag publizierten Jahreszahlen wirken nach und lösen positive Analystenvoten aus. Die Papiere markieren in der Folge ein Rekordhoch.Neu beträgt der höchste je bezahlte Preis 224,90 Franken. Aktuell (09.25. Uhr) stehen die Valoren 2,2 Prozent höher bei 223,80 Franken. Bereits am Dienstag hatten die Sonova-Papiere ...

