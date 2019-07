Der Dax -Favorit des laufenden Jahres kann auch im schwächeren Markt steigen: Adidas -Aktien haben am Dienstag mit 283,15 Euro eine weitere Höchstmarke erreicht, während der deutsche Leitindex um rund ein Prozent nachgab. Das Plus der Papiere der Herzogenauracher für 2019 beläuft sich damit inzwischen auf 55 Prozent.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte sich der Analyst Adam Cochrane von der Citigroup mit seinem Kursziel von 325 Euro an die Spitze der überwiegend optimistischen Experten gesetzt. Mit dem Titel der Studie, "In Kasper we trust", brachte er insbesondere sein großes Vertrauen in Adidas-Chef Kasper Rorsted zum Ausdruck./ag/jha/

