Die Privatbank Berenberg hat Fielmann nach einer Investorenkonferenz in den USA auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Finanzvorstand Georg Alexander Zeiss habe sich in seiner Präsentation auf die Digitalisierungsstrategie der Optikerkette bezogen, die die Effizienz verbessern sollte, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Bewertungsaufschlag sei angesichts der dominanten Wettbewerbsposition, der starken Bilanz und der hohen Erträge auf das investierte Kapital gerechtfertigt. Kurschancen und -risiken hielten sich derzeit aber die Waage./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 10:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-05-22/10:21

ISIN: DE0005772206