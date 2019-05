Gold: Der Handelsstreit und die Riesen-Chance

Aufgrund des Handelsstreits bekamen Anlagen, die als "sicherer Hafen" gelten, entsprechenden Auftrieb. Auch von fundamentaler Seite kommt Rückendeckung für höhere Goldpreise…

Die Nachfrage nach dem Edelmetall ist in Indien so groß wie schon lange nicht mehr und wird zusätzlich befeuert durch die wieder festere indische Rupie. Zudem erhöhte die chinesische Notenbank im April zum fünften Mal in Folge ihre Goldreserven. Und auch die Entwicklung am Terminmarkt spricht für steigende Goldnotierungen.

