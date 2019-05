Daimler: Der Countdown läuft - Entscheidung über "Projekt Zukunft"

Am Mittwochvormittag, um 10 Uhr, startet die Hauptversammlung von Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) in Berlin. Im Rahmen dieser Veranstaltung geht es um eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft. Der Automobilkonzern will sich mit einer neuen Struktur und mehr Selbstständigkeit in den einzelnen Sparten flexibler aufstellen und für die Veränderungen in der Branche rüsten.

Neuer Vorstandsvorsitzender

Außerdem soll bei der Hauptversammlung ein neuer Mann die Führung des Stuttgarter Konzerns übernehmen. Der bisherige Entwicklungschef Ola Källenius löst den langjährigen Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche ab. Dessen Amtszeit läuft mit dem Ende der Hauptversammlung ab.

Drei eigenständige Konzerneinheiten

Doch zunächst haben die Aktionäre von Daimler das Wort, bevor das "Projekt Zukunft" endgültig in Angriff genommen werden kann. Denn die Anleger entscheiden über den Beschluss von Vorstand und Aufsichtsrat, nach dem das Unternehmen in drei rechtlich eigenständige Einheiten aufgeteilt wird.

Mehr Freiräume schaffen

In der Mercedes-Benz AG soll in Zukunft das Geschäft mit Autos und Vans zusammengefasst werden. Der Bereich Lastwagen und Busse wird in die Daimler Truck AG integriert. Der Sektor der Mobilitäts- und Finanzdienstleistungen, der auch bisher schon eigenständig war, bekommt den neuen Namen Daimler Mobility AG. Ziel der Umstrukturierung ist es, den einzelnen Bereichen mehr Freiräume zu schaffen wie bspw. bei der Kooperation mit anderen Konzernen.

