BEIJING/ LOS ANGELES (IT-Times) - In den USA war es eine lange Zeit eher still um den chinesischen Technologiekonzern BYD Co. Ltd. Doch nun meldete man einen neuen Großauftrag für Elektrobusse aus Kalifornien. Das Anaheim Transportation Network - kurz ATN - hat BYD damit beauftragt, 40 reine Elektrobusse...

Den vollständigen Artikel lesen ...