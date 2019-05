Die Aktien von Adidas haben am Mittwoch mit 263,05 Euro einen weiteren Höchststand erreicht und dabei rund 2 Prozent zugelegt. "Der Wahnsinn geht weiter", kommentierte Chartanalyst Alexander Paulus von Godmode-Trader mit Blick auf die Rally der vergangenen Wochen. Er erinnerte daran, dass Adidas als einzige Aktie im DAX in den vergangenen 4 Jahren jeweils zulegen konnte. "Aus dem Ausbruch vom Vortag lässt sich ein Kursziel von etwa 275 Euro ableiten", so Paulus. Ein weiteres Anlaufziel sieht er dann bei 300 Euro.

Piral Dadhania von der kanadischen Investmentbank RBC stockte in einer aktuellen Studie das Kursziel auf 275 Euro auf und blieb bei der Einstufung "Outperform"./ag/mis

ISIN DE000A1EWWW0

