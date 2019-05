Um im nächsten Jahr in der Bundesliga wieder ganz vorne mitspielen zu können und deutscher Meister 2020 zu werden, hat Borussia Dortmund einige neue Spieler verpflichtet. Am Dienstag wurde beispielsweise Nico Schulz für 27 Millionen Euro verpflichtet.



