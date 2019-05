Timeless Homes GmbH: Timeless schließt Restrukturierung ab und startet Digital Security Offering in den USA DGAP-Ad-hoc: Timeless Homes GmbH / Schlagwort(e): Anleihe Timeless Homes GmbH: Timeless schließt Restrukturierung ab und startet Digital Security Offering in den USA 22.05.2019 / 10:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Timeless Homes: Timeless schließt Restrukturierung ab und startet Digital Security Offering in den USA München, 22. Mai 2019 - Die im September vergangenen Jahres angekündigte Restrukturierung von Timeless wurde mittlerweile abgeschlossen. Zukünftig werden die verschiedenen Unternehmensbereiche in einer neuen Schweizer AG gebündelt. Hierfür wurde von den bisherigen Eigentümern sowie einigen neuen Investoren die Timeless Luxury Group AG gegründet. Diese hat jüngst ihr Digital Security Offering (DSO) in den USA gestartet. Das Unternehmen strebt einen Erlös von bis zu 100 Mio. Dollar an, mit dem das geplante Wachstum finanziert werden soll. Die Mittel werden für zahlreiche neue Hideaways, also luxuriöse Ferienvillen, und ein geplantes Resort an einem Top-Standort in Österreich verwendet. Investoren erhalten jährlich 40% des Ergebnisses der Geschäftsbereiche Timeless Hideaways und Timeless Resorts sowie 10% der Umsätze aus den Geschäftsbereichen Timeless Yachts und Timeless Selection. Das Angebot wird von der New Yorker Investmentbank TriPoint Global Equities, einem erfahrenen Akteur am US-Kapitalmarkt und insbesondere im Bereich digitaler Offerings, durchgeführt. Als erstes Digital Offering in den USA hat Timeless einen SEC registrierten Transfer Agent für die Ausgabe und Verwahrung der digitalen Wertpapiere beauftragt, um größtmögliche Sicherheit für Investoren gewährleisten zu können. Rechtlich wurde der DSO von PWC Zürich und HTFL New York umgesetzt. Das Projekt wurde vergangene Woche im Rahmen der New Yorker Blockchain Week, einer der weltweit führenden Veranstaltungen zum Thema DSO und Blockchain, zahlreichen Investoren präsentiert. Über die Tokenisierung von Vermögensanlagen, vor allem Immobilien, wird nicht nur bei der Deutschen Börse zunehmend stärker diskutiert. Auch internationale Börsenplätze öffnen sich für den Handel mit digitalen Securities. Die Gibraltar Stock Exchange (GSX) ist die weltweit erste staatlich regulierte Wertpapierbörse, die den Handel von tokenisierten Vermögensanlagen aufnimmt. Timeless steht bereits in intensivem Kontakt mit der GSX, um die Listung der ausgegebenen Securities vorzubereiten. Aufgrund des negativen Feedbacks zahlreicher Investoren auf die geplante außerordentliche Kündigung und vorzeitige Rückzahlung der Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1R09H8 / WKN: A1R09H) wurde dieses Vorhaben nochmals umfangreich juristisch geprüft. Die damit verbundenen Risiken sowie die Kosten möglicher Rechtsstreitigkeiten überwiegen deutlich die mögliche Zinsersparnis. Daher hat das Unternehmen beschlossen, die Anleihe nicht vorzeitig zu kündigen. Ende der Adhoc Unternehmensmeldung Über die Timeless Homes GmbH Timeless Homes ist Anbieter von Luxusvillen der Marke TIMELESS HOMES und Luxus-Chalets der Marke TIMELESS CHALETS, bei denen Design, Luxus und Lifestyle eine überragende Rolle spielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.timeless-luxury.com sowie unter www.timeless-dso.com. Medienkontakt TIMELESS LUXURY GROUP: max. Equity Marketing GmbH, Maximilian Fischer, Marienplatz 2, 80331 München Tel.: +49 89 139 2889 0 mailto: m.fischer@max-em.de Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TIMELESS Homes GmbH noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen 2013/2020 der TIMELESS Homes GmbH erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts sowie etwaige Nachträge. Kontakt: Michael Gössl, Geschäftsführer Maximilianstrasse 13 80539 München 22.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Timeless Homes GmbH Maximilianstraße 13 80539 München Deutschland Telefon: +49 89 458 353 51 E-Mail: info@timeless-luxury.com Internet: www.timeless-homes.com ISIN: DE000A1R09H8 WKN: A1R09H Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, München EQS News ID: 814357 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814357 22.05.2019 CET/CEST ISIN DE000A1R09H8 AXC0110 2019-05-22/10:52