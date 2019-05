Aktie Wirecard http://bit.ly/30A5Ts6 Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Der Dax startet zur Wochenmitte stabil und verteidigt das verbesserte Niveau vom Vortag. Dank einer kleinen Entspannung im Handelskonflikt hatte sich der deutsche Leitindex am Dienstag wieder spürbar von seinem Tief vom Wochenbeginn bei 11 993 Punkten gelöst. Die Lage bleibt jedoch angespannt. An Asiens Börsen hielten sich die Anleger mit Engagements zurück - zumal die USA erwägen, weitere chinesische Firmen auf ihre schwarze Liste zu setzen. Es kann also zu entsprechenden Ausschlägen kommen - je nach Nachrichtenlage. Wirecard Aktien setzen ihren Höhenflug fort, nachdem das Unternehmen einen Auftrag aus Indien meldet. Bei Daimler findet heute die Hauptversammlung statt. Es ist die letzte, die von Dieter Zetsche geleitet wird. Auch Air China fordert von Boeing Schadenersatz wegen des Ausfalls der 737 Max. Bei der Deutschen Bank ist ein Software-Fehler bei der Überprüfung des Zahlungsverkehrs gefunden worden. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0