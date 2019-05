FRANKFURT (Dow Jones)--Auf dem Weg zu einer Kooperationslösung mit dem finnischen Großaktionär Fortum ist der Erhalt eines stabilen Investmentgrade-Ratings für die Uniper-Führung die "rote Linie". "Im Interesse all unserer Aktionäre und Stakeholder ist es unsere Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass unser solides Investmentgrade-Rating nicht in Gefahr gerät", sagte der scheidende Finanzvorstand Christopher Delbrück auf der Hauptversammlung des Energiekonzerns in Düsseldorf laut Redemanuskript.

"Dass eine Übernahme von Uniper durch Fortum gravierende finanzielle Risiken für unsere Geschäftsaktivitäten haben kann, hat auch die Rating-Agentur Standard & Poor's in ihrem letztes Jahr veröffentlichten Bericht festgestellt." Demnach könnte das Rating gesenkt werden, wenn Fortum die Mehrheit übernähme und die Unabhängigkeit von Uniper kleiner würde.

Fortum hält derzeit 49,99 Prozent an der Ex-Kraftwerkstochter von Eon. Die Mehrheit können die Finnen wegen einer Beteiligung in Russland aktuell nicht übernehmen.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 04:48 ET (08:48 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.