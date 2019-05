Berlin (ots) - Ab sofort sind mit dem Smartphone gescannte Dokumente erstmals nach TR-RESISCAN zertifiziert und somit beweiskräftig. FP unterstützt Unternehmen dabei, für Cloud-Lösungen eine BSI-Zertifizierung für das ersetzende Scannen mittels App zu erlangen. Künftig will FP weitere Unternehmen im BSI-Freigabeprozess beraten und mit den entsprechenden Sicherheitsfeatures ausstatten.



Eine neue App-Zertifizierung ermöglicht ab sofort das rechtssichere Erfassen von Belegen mit mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets. Francotyp-Postalia (FP), Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse, hat diese bislang einzige Zertifizierung durch ihre Beratungsleistung maßgeblich vorangetrieben.



Keine archivierten Belege mehr in Papierform



FP hat den Hersteller 2KS Cloud Services GmbH erfolgreich unterstützt, das rechtssichere Scanverfahren für seine App trebono zertifizierungswürdig zu machen. Für Belege, die mit der trebono-App eingescannt werden, gilt nun die strenge technische Richtlinie zum rechtssicheren ersetzenden Scannen (kurz: TR-RESISCAN) des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Nun können Dokumente, wie etwa Kaufbelege, mit Hilfe der App juristisch einwandfrei eingescannt und digital gespeichert werden. Ein großer Vorteil: TR-RESISCAN-konform gescannte und archivierte Belege müssen nicht mehr in Papierform aufbewahrt werden. "Mit der erfolgreichen Zertifizierung ist ein weiterer Meilenstein der rechtssicheren Digitalisierung erreicht worden", bestätigt Jawad Ahmad vom BSI.



Beratungsleistung von FP überzeugt



Beim BSI waren bisher nur lokale Scanverfahren zertifiziert. Bedeutet: Jedes Dokument musste über stationäre Geräte eingescannt werden. Zusammen mit 2KS Cloud Services und der Zertifizierungsstelle für TR-RESISCAN beim BSI arbeitete FP an der Zertifizierung eines Scanverfahrens, das nun auch über mobile Endgeräte und Cloudsysteme rechtssicher ist.



"Erst die bewährte Expertise von FP hat es uns ermöglicht, die sichere Belegerfassung unserer App als Prozess so zu gestalten und zu dokumentieren, dass wir das BSI-Zertifikat in Rekordzeit erhalten haben. Ein großer Fortschritt für uns und unsere Kunden", freut sich Jörg Klingler, Geschäftsführer von 2KS Cloud Services. In diesem Erfolg sieht Stephan Vanberg, Geschäftsführer von FP Mentana-Claimsoft, einem Unternehmen der FP, Chancen für weitere Firmen: "Mit unserer Beratungsleistung wollen wir künftig auch andere Unternehmen dabei unterstützen, von den Erfahrungen mit dieser Zertifizierung zu profitieren", so Vanberg.



Keine Manipulation möglich



Ein gutes Beispiel liefert die App trebono der 2KS Cloud Services GmbH. Der Scanprozess trebono Cloud Services bietet seinen Nutzern das zertifizierte Verfahren für das ersetzende Scannen an. Ein eingescannter Beleg wird in der App mit einer Prüfsumme versehen und an die Cloud geschickt. In einem vorher auswählbaren Prozess kann der Beleg zur Integritätssicherung elektronisch signiert werden. Das erhöht den Schutz zusätzlich. Bei beiden Methoden wird der Beleg anhand der Prüfsumme auf Veränderungen überprüft und erst danach der Archivierung und Weiterverarbeitung zugeführt.



Mit der App ist von der Aufnahme mit dem Smartphone bis zur endgültigen Speicherung in der Cloud keine Manipulation der Belege möglich. Somit besitzen die digital gespeicherten Dokumente denselben Beweiswert wie Originalunterlagen. "Papierform war gestern. Ab sofort können Unternehmen, Krankenkassen und Behörden ihre Belege per App scannen und rein digital verwahren. Unser Ziel ist es nun, weitere Unternehmen bei der Freigabe des Verfahrens zu unterstützen", so Vanberg.



OTS: Francotyp-Postalia newsroom: http://www.presseportal.de/nr/15210 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_15210.rss2



Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an: Thomas Kartanowicz Tel.: +49 (0)40 899 699 815 E-Mail: fp-presse@fischerappelt.de



Kontakte im Unternehmen: Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com