5-in-1 Gesichtsreinigungstücher für eine schnelle und gründliche Reinigung

Von Reinigungstüchern über Gesichtswasser bis hin zum Peeling: die Gesichtsreinigung ist ein umfangreiches und zeitintensives Beauty-Ritual, für das Frauen oft eine Vielzahl an Produkten verwenden. Die neuen OLAY Daily Facials machen nun Schluss damit, denn sie vereinen fünf Leistungen in nur einem Produkt: Make-up-Entfernung, Reinigung, Peeling, Tonen und Bewahrung der Feuchtigkeit. Das Besondere: Die trockenen Tücher entfalten erst durch die Zugabe von Wasser ihre Leistung. Der Mizellen-Schaum, der durch das Reiben des nassen Tuches entsteht, reinigt gründlich und sanft das Gesicht. Die Daily Facials sind in den zwei Varianten für "empfindliche Haut" und für "normale Haut" ab Juni bei Budni, Müller und Amazon erhältlich.

OLAY Daily Facials 1 Produkt für 5 Leistungen

Die wichtigste Voraussetzung für ein makelloses und strahlendes Hautbild ist eine gründliche und gleichzeitig sanfte Reinigung. Denn nur eine porentief gereinigte Haut, ohne Make-up, Schweiß und Schmutzpartikel, kann Wirkstoffe von Pflegeprodukten aufnehmen, sodass diese ihre volle Wirkung entfalten können. Die OLAY Daily Facials sind trockene Gesichtsreinigungstücher, deren Leistung erst durch die Zugabe von Wasser aktiviert und entfaltet wird. Der Mizellen-Reinigungsschaum, der durch das Reiben des nassen Tuches entsteht, zieht Schmutzpartikel sowie Öl an. Durch die im Tuch enthaltenen Faserzellen, die gleichzeitig die Haut peelen, werden diese Rückstände eingeschlossen. Zusätzlich zu der porentiefen Reinigung hinterlassen die Daily Facials ein frisches, sauberes Gefühl auf der Haut. Gleichzeitig bewahren sie die Feuchtigkeit der Haut, sodass diese nach der Reinigung nicht spannt und nicht ausgetrocknet wirkt. Die Daily Facials sind auch die perfekten Helfer für unterwegs, zum Beispiel nach dem Sport oder auf Reisen, wenn es schnell gehen muss. Die trockenen Tücher können einzeln aus der Packung entnommen und mitgenommen werden.

Die Leistungen der OLAY Daily Facials:

• Reinigung der Haut

• Entfernen von Make-up

• Sanftes Peeling

• Verbesserung des Hautbildes

• Bewahrung der Feuchtigkeit

So werden die OLAY Daily Facials angewendet:

1. Gesicht und Tuch mit lauwarmem Wasser befeuchten. Das Tuch in der Hand reiben, um Mizellen-Reinigungsschaum zu erzeugen.

2. In kreisenden Bewegungen das Gesicht von innen nach außen reinigen.

3. Tuch gründlich auswaschen und dann erneut verwenden, um damit den restlichen Schaum von der Haut zu entfernen.

4. Mit einem Handtuch das Gesicht sanft trocken tupfen.

5. Erst Augencreme und Serum, danach Gesichtscreme mit LSF für den Tag oder Nachtcreme für den Abend auftragen.

Die zwei Varianten der OLAY Daily Facials

Die OLAY Daily Facials sind in den zwei Varianten für "empfindliche Haut" und für "normale Haut" ab Juni für 6,99 €* bei Budni, Müller und Amazon erhältlich. Jede Packung enthält 30 trockene Tücher, die dermatologisch getestet sind.

Daily Facials für "empfindliche Haut" (parfümfrei): Die Daily Facials mit Aloe-Vera-Extrakt beruhigen die Hautund versorgen sie mit Feuchtigkeit.

Daily Facials für "normale Haut": Die Daily Facials mit Traubenkernextrakt helfen der Haut dabei, ihre eigene Feuchtigkeitsbalance zu erhalten.

Das neue OLAY SeiGanzDu

Mit den aktuellen Produktinnovationen, den neuen OLAY Whips mit patentierter Active Rush Technology und den neuen Daily Facials, wird die Umbenennung von OLAZ in den globalen Markennamen OLAY in Deutschland eingeleitet. Damit verbunden ist, neben der Einführung von innovativen Produkten und der Ansprache einer jüngeren Zielgruppe von Millennials, auch die neue Digitalkampagne SeiGanzDu. Mit dieser möchte OLAY Frauen ermutigen, sich nicht von den Meinungen anderer einschränken zu lassen, sondern 100 %ig zu sich zu stehen. Das ist die Botschaft der neuen Kampagne und das spiegelt auch die Lebenseinstellung der Millennial- Frauen wider. OLAY hat für die Kampagne fünf unterschiedliche Frauen mit starker Persönlichkeit ausgewählt, die eine entsprechende Geschichte über ihre Herausforderungen und ihren persönlichen Werdegang erzählen können. Neben der Markenbotschafterin und Schauspielerin Bettina Zimmermann erzählen auch Unternehmerin Sara Nuru, Schauspielerin Nilam Farooq, Fitness-Influencerin Roxi Strasser und Beauty-Youtuberin Katharina Husnik, wie sie Hürden im persönlichen Werdegang überwunden haben.

Mehr dazu: https://olayseiganzdu.de/

Das Sortiment der Marke Olaz bleibt weiterhin bestehen.

Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels.

Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter Gamble keinen Einfluss.

