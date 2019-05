Puma-Calls mit 40%-Chance bei Fortsetzung des Höhenfluges

Wer zum Jahresbeginn 2019 in die Aktie der im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelisteten Aktie des Sportartikelherstellers Puma (ISIN: DE0006969603) investiert hat, konnte bislang einen Kursgewinn von mehr als 30 Prozent für sich verbuchen. Nachdem die Aktie Ende April bei 567,50 Euro ihr Allzeithoch verzeichnete, trat sie in eine volatile Seitwärtsbewegung ein. In den vergangenen Tagen legt die Aktie wieder kräftig zu.

Erfüllen sich die positiven Prognosen der Experten von Goldman Sachs, die die Aktie mit einem Kursziel von 665 Euro zum Kauf empfehlen, dann sollte es nur mehr eine Frage der Zeit sein, wann die Aktie ein neues Allzeithoch erreicht.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 550 Euro

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis bei 550 Euro, Bewertungstag 19.7.19, BV 0,01, ISIN: DE000GA62P34, wurde beim Aktienkurs von 558 Euro mit 0,283 - 0,293 Euro gehandelt.

Kann die Puma-Aktie in spätestens einem Monat ihr altes Hoch überwinden, um danach auf 580 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,37 Euro (+26 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 530,818 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 530,818 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000UY39RS7, wurde beim Aktienkurs von 558 Euro mit 0,33 - 0,35 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 580 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - bei 0,49 Euro (+40 Prozent) befinden.

Faktor-Zertifikate

Anleger, die mit täglich angepasster Hebelwirkung von einem zügigen Kursanstieg der Puma-Aktie profitieren möchte, könnte eine Investition in Faktor Long-Zertifikate in Erwägung ziehen.

Während das Commerzbank-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000CU2KTN9 die Kursbewegungen des Aktienkurses mit 3-facher Hebelwirkung widerspiegelt, können Anleger mit dem BNP-Faktor Long-Zertifikat, ISIN: DE000PX5PUM3, sogar mit 5-facher Hebelwirkung an einem Kursanstieg der Puma-Aktie teilhaben.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

