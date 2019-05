Zürich (ots) - ECO SWISS - die Umweltschutzorganisation der

Schweizer Wirtschaft - feiert am kommenden Freitag, den 24. Mai 2019,

50 Jahre ihres Bestehens. 1969 entschlossen sich Vertreter der

Wirtschaft, den Umweltschutz in ihren Betrieben voranzutreiben und

fortan bei der Umweltschutzgesetzgebung des Bundes aktiv mitzuwirken.

Im Zentrum der Bestrebungen standen damals wie heute die

Eigenverantwortung und ein landesweit einheitlicher Vollzug. ECO

SWISS hat sich seither erfreulich weiterentwickelt und umfasst heute

12 Branchenverbände sowie über 400 Unternehmen.



Auch wenn möglicherweise einigen unbekannt, gehört ECO SWISS zu

den ältesten Umweltschutzverbänden der Schweiz. Entstanden ist sie

1969 durch die Gründung des damaligen Vereins zur Förderung der

Wasser- und Lufthygiene (VSWL). Messungen sowie Beratungen im Bereich

der Emissionen und Immissionen standen damals im Vordergrund. Kunden

waren sowohl produzierende Unternehmen und Energieversorger als auch

die öffentliche Hand. Im Jahr 2000 kam der Fachbereich

«Arbeitssicherheit & Gesundheitsschutz» sowie 2006 die Fachstelle

«Grosstanklager» hinzu, welche den Vollzug der Kantone in der ganzen

Schweiz wirkungsvoll unterstützt.



Heute präsentiert sich ECO SWISS als moderne Organisation zur

Förderung des betrieblichen Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit.

Sie vertritt einen pragmatischen, zielgerichteten Umweltschutz und

unterstützt die Betriebe technisch fundiert und praxisbezogen. So

erbringt ECO SWISS eine hervorragende und wirksame Leistung im Dienst

der Umwelt.



Die Feier findet am Freitag, 24. Mai 2019, auf dem Bürgenstock

statt. Anmeldungen von Medienvertretern sind willkommen.



