Düsseldorf (ots) - Rund 1000 Gäste aus Management, Marketing, Medien und Agenturen haben am Dienstagabend in Düsseldorf die Verleihung des Marken-Awards 2019 gefeiert und mit den Nominierten mitgefiebert. Die Veranstaltung, die bereits zum 19. Mal außergewöhnliche Marken und Ideen prämiert, fand zum ersten Mal in der Rheinterrasse statt. Durch den Abend führten Frank Dopheide, Sprecher der Geschäftsführung der Handelsblatt Media Group, und die Moderatorin und Schauspielerin Aline von Drateln.



Fünf Bewerber haben sich im Rennen um den Marken-Award 2019 durchgesetzt - mit innovativen Strategien, cleveren Ideen und mutiger Konsequenz. Insgesamt 48 Unternehmen hatten sich in den verschiedenen Kategorien für den Branchenpreis beworben - ein neuer Rekord. "Der Marken-Award wird immer begehrter", betont Prof. Dr. Ralf E. Strauß, Vorsitzender der Jury und Präsident des Deutschen Marketing Verbandes (DMV).



Der prominente Stargast der Gala war Modedesigner und Multitalent Guido Maria Kretschmer. GMK wurde als beste Markenpersönlichkeit ausgezeichnet. Es war die einzige Kategorie, deren Gewinner bereits vor der Veranstaltung feststand. Die übrigen Preisträger erfuhren live vor Ort in Düsseldorf von ihrem Erfolg. Sie erhielten ihre Auszeichnungen aus den Händen von namhaften Paten: So übergab Michael Rauterkus, CEO des Düsseldorfer Sanitärherstellers Grohe, den Preis in der Kategorie "Beste Markendehnung". Der Marketingchef der Deutschen Bank, Tim Alexander, war Pate in der Kategorie "Bester Marken-Relaunch". Antje Neubauer, Leiterin Marketing & PR bei der Deutschen Bahn, kürte den Sieger in der Kategorie "Beste Nachhaltigkeitsstrategie". In der Kategorie "Beste digitale Markenführung" überreichte Gregor Gründgens, Marketingchef von Vodafone Deutschland, den Preis. Und Alain Uyttenhoven, Präsident von Toyota Deutschland, ließ es sich nicht nehmen, den Gewinner in der Kategorie "Beste neue Marke" auszuzeichnen.



Die Preisträger in der Übersicht:



Gewinner in der Kategorie "Beste Markendehnung": Katjes Fassin mit Ahoj Brause



15 Jahre nach der Übernahme der Brausepulver-Marke Ahoj-Brause kam man beim Familienunternehmen Katjes Fassin auf eine einfache, aber bestechende Idee: Warum nicht die Brause direkt auch als Getränk anbieten? Gesagt, getan: Ahoj-Brause wanderte 2017 als schlanke 0,33-Liter-Dose in die Regale des Lebensmittelhandels.



Gewinner in der Kategorie "Bester Marken-Relaunch": MAN Truck & Bus



Im neuen Markenleitbild von MAN Truck & Bus stehen die Bedürfnisse der Kunden, nicht die technologischen Möglichkeiten im Mittelpunkt. Das Münchener Unternehmen entwickelt sich vom reinen Nutzfahrzeughersteller zum Anbieter intelligenter Lösungen für Logistik und Personentransport. Und es macht seinen Kunden die Arbeit leichter.



Gewinner in der Kategorie "Beste digitale Markenführung": Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)



Mit der Kampagne "Weil wir dich lieben" starteten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) 2015 den Versuch, das arg angekratzte Image des Dienstleisters aufzupolieren. Dank kreativer Ideen und digitaler Services mauserte sich das Unternehmen zur Kultmarke vieler Hauptstädter.



Gewinner in der Kategorie "Beste Nachhaltigkeitsstrategie": Vaude Sport



Ob Zelte, Schlafsäcke, Jacken oder Rucksäcke: Der oberschwäbische Outdoor-Spezialist Vaude Sport orientiert den gesamten Produktlebenszyklus seiner Artikel am Leitbild Nachhaltigkeit - mit viel Aufwand, aber auch spürbarem Erfolg.



Gewinner in der Kategorie "Beste neue Marke": About You



In nur fünf Jahren ist About You zu einem der erfolgreichsten Modehändler im Netz geworden. Das Erfolgsrezept der Hamburger: Inspiration und Personalisierung. Und eine klare Absage an Trend-Terror.



Über die Handelsblatt Media Group



Die Handelsblatt Media Group, ein Unternehmen der Dieter von Holtzbrinck Medien GmbH, ist das führende Medienhaus für Wirtschafts- und Finanzinformationen in Deutschland. Die Mediengruppe mit Sitz in Düsseldorf wurde 1946 gegründet und steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus und erreicht mit ihren Entscheider-Medien wie Handelsblatt und WirtschaftsWoche mehr als zwei Millionen Leserinnen und Leser. Zur Handelsblatt Media Group gehören zudem Serviceunternehmen wie iq media marketing gmbh, der führende Vermarkter für Entscheidermedien, der Corporate Content-Spezialist planet c sowie weitere Beteiligungen.



OTS: Handelsblatt Media Group newsroom: http://www.presseportal.de/nr/130118 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_130118.rss2



Pressekontakt:



Kerstin Jaumann Leiterin Presse & Kommunikation Tel.: +49 (0)211 - 887 1015 E-Mail: pressestelle@handelsblattgroup.com