Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Dialog Semiconductor nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Analyst Karsten Iltgen hob in der am Mittwoch vorliegenden Studie zwar das Kursziel für die Aktien des Chipentwicklers von 28 auf 32 Euro an, sieht damit auf dem aktuellen Niveau aber keine Luft mehr nach oben. Der Experte verwies auf einige Herausforderungen, wie etwa die Verwendung überschüssiger Barmittel. Zudem bewegten sich die Markterwartungen für das zweite Quartal bereits am oberen Ende des Unternehmensausblicks./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0059822006

AXC0144 2019-05-22/12:03