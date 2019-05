Die britische Investmentbank HSBC hat Ryanair von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 12,00 auf 9,40 Euro gesenkt. Für den Billigflieger seien die Zeiten schwierig, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Gewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr sei schwächer gewesen als am Markt erwartet. Auch die Zielsetzung für das aktuelle Geschäftsjahr enttäusche. Er verwies auf konjunkturelle Herausfordrungen, aber auch auf unternehmensspezifische Probleme wie Verzögerungen bei der Boeing 737 Max, steigende Arbeitskosten und eine Margenverwässerung durch das Wachstum der Tochter Lauda Air./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 02:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN IE00BYTBXV33

AXC0146 2019-05-22/12:04