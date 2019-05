Das Wirecard-Papier startet in den heutigen Handelstag mit einem Plus von über 3 Prozent. Eine Aktie kostete zeitweise 155,45 Euro. Somit liegt die Monatsperfomance bei Plus 24,94 Prozent, denn am 06.05.2019 war ein Anteilsschein für 125,15 Euro zu haben. Die Deutsche Bank stuft die Wirecard-Aktie von "Hold" auf "Buy" und geht ebenfalls mit dem Kursziel nach oben: von 170 auf 200 Euro pro Aktie. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...