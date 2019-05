Wien (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt entwickelt sich ein wenig dynamischer als im April, ist jedoch derzeit nicht vergleichbar mit den Volumen des ersten Quartals, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So seien bislang (17.05.2019) im Mai 2019 EUR 6,75 Mrd. an EUR denominierten Covered Bonds begeben worden. Auffallend sei, dass der im April gestartete Trend Richtung lange bis ultralange Laufzeiten weiterhin anhalte. So habe lediglich eine der sieben (exklusive Aufstockungen) im Mai platzierten Emissionen eine Laufzeit von sieben Jahren oder geringer gehabt, während drei Emissionen Laufzeiten von 15 Jahren oder mehr Jahren aufweisen würden. ...

