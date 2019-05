Bonn (www.anleihencheck.de) - Eine rund um den Globus nachlassende Risikoaversion sorgte gestern für moderat steigende Renditen am deutschen Kapitalmarkt, so die Analysten von Postbank Research. Grund sei insbesondere der Aufschub der US-Technologiesanktionen gegen China um zunächst 90 Tage gewesen. Die 10-jährige Bundrendite habe vor diesem Hintergrund 3 Basispunkte auf -0,06% zugelegt. Auch Papiere im 5- und 2-jährigen Laufzeitenbereich hätten etwas höher mit -0,49% beziehungsweise -0,62% (jeweils +2 Basispunkte) rentiert. Am US-Rentenmarkt sei die Rendite 10-jähriger Treasuries um einen Basispunkt auf 2,43% gestiegen. (22.05.2019/alc/a/a) ...

