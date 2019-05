Berlin (ots) - Anlässlich der bevorstehenden Europawahl rufen die Präsidenten der zentralen Wirtschaftsverbände der größten EU-Industrienationen Deutschland, Frankreich und Italien dazu auf, wählen zu gehen: "Europa ist uns wichtig! Deshalb rufen wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und ihre Stimme im Sinne eines starken und geeinten Europas abzugeben. Ihre Stimme zählt!"



BDI-Präsident Dieter Kempf, Confindustria-Präsident Vincenzo Boccia und MEDEF-Präsident Geoffroy Roux de Bézieux erklären:



- "Wir, die Präsidenten von BDI, Confindustria und MEDEF, rufen als Vertreter der Unternehmen in den drei größten Industrienationen unseres Kontinents alle Europäerinnen und Europäer dazu auf, am 26. Mai an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilzunehmen. Dank der Europäischen Union leben wir heute in einem einzigartigen Raum von Frieden, Freiheit und Wohlstand. Der Europäische Binnenmarkt ist die Heimat für unsere Unternehmen und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam schaffen unsere Unternehmen Millionen von Arbeitsplätzen und Wohlstand. Nur ein starkes und geeintes Europa ist in der Lage, unsere Werte, unseren Lebensstil und unsere Interessen global zu verteidigen.



- Durch die Teilnahme an den Europawahlen können wir die Zukunft unseres Kontinents aktiv mitgestalten. Die deutsche, französische und italienische Industrie haben eine klare Vision für die Zukunft Europas: Europa muss Spitzenreiter in der Schaffung von Wohlstand, Arbeitsplätzen, Innovation sowie Nachhaltigkeit werden und die Sicherheit seiner Bürger und Unternehmen gewährleisten. In unserer sich rasant entwickelnden Welt, die Chance und Herausforderung zugleich darstellt, ist kein europäisches Land fähig, sich alleine zu behaupten. Geschlossenheit ist unsere größte Stärke.



- Als Unternehmer und Bürger senden wir ein starkes und eindeutiges Signal an unsere nationalen Regierungen und die Welt: Europa ist uns wichtig! Deshalb rufen wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger dazu auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und ihre Stimme im Sinne eines starken und geeinten Europas abzugeben. Ihre Stimme zählt!"



