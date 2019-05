Das Bankhaus Lampe rechnet in der zweiten Jahreshälfte 2019 mit Gegenwind für den Chipentwickler Dialog Semiconductor . Wegbrechende Umsätze von Komponenten für das Geschäft mit dem wichtigen Kunden Apple nannten die Analysten Veysel Taze und Karsten Iltgen als Grund. Nach den Kursgewinnen der vergangenen Monate senkten sie daher laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihr Anlageurteil von "Kaufen" auf "Halten". Zwar hoben die Experten zugleich das Kursziel für die Aktie von 28 auf 32 Euro an, sehen damit auf dem aktuellen Niveau aber keine Luft mehr nach oben. Das Papier reagierte prompt und büßte zuletzt fast 3 Prozent auf nun 32 Euro ein.

"Schätzungsweise mehr als 25 Prozent der Umsätze im ersten Halbjahr lassen sich weiter auf das Geschäft mit dem wichtigsten PMIC (Chip-Bausteine zum Energiemanagement) für iPhones zurückführen", schrieben die Experten und erwarten, dass dieser Strom ab Juni allmählich versiegen wird. Das jedoch ist ihres Erachtens noch nicht ausreichend in der Analystenschätzung (Konsens) berücksichtigt. Ein Pluspunkt auf der anderen Seite sei indes, dass der Konsens zugleich die Geschwindigkeit von Apple überschätze, die Energiemanagement-Lösungen für iPads wieder zurück ins eigene Unternehmen zu holen. "Das dürfte länger dauern als ursprünglich geplant", hieß es.

Die Analysten verwiesen zudem auch auf die Konsensschätzungen für das zweite Quartal, die bereits am oberen Ende der vom Unternehmen angegebenen Zielspannen lägen und für die sie mehr Risiken als Chancen sehen. Auch mögliche zusätzliche Verringerungen der Kosten, die Dialog im weiteren Jahresverlauf bekannt geben könnte, dürften ihres Erachtens schon allein nötig sein, um so rentabel zu bleiben wie bislang angestrebt. Zudem rieten die Experten Anlegern, auch die Pipeline in Sachen Übernahmen im Auge zu behalten. Alles in allem erwarten sie, dass die Ergebnisse von Dialog in den kommenden zwei bis drei Jahren sinken dürften.

Mit der Einstufung "Halten" rechnet das Bankhaus Lampe für die Aktie in den kommenden zwölf Monaten mit einem Kursanstieg von bis zu 10 Prozent./ck/la/jha/

Analysierendes Institut Bankhaus Lampe.

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 16:59 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2019 / 07:01 / CEST

ISIN GB0059822006

AXC0154 2019-05-22/12:13