Der Entsorgungsverband BDE fordert Politik und Wirtschaft auf, Plastik nicht zu verteufeln. Keine moderne Gesellschaft könne auf Kunststoffe verzichten, aber der Umgang mit ihnen müsse schnell und nachhaltig verändert werden. Das steht in einem Kunststoffstrategiepapier, das der BDE am Mittwoch in Berlin vorgestellt und den zuständigen Ministerien übergeben hat.

Die Entsorger fordern unter anderem, das Recycling bereits beim Produktdesign mitzudenken. Als Negativ-Beispiel nannte BDE-Präsident Peter Kurth am Mittwoch die viel diskutierten Elektro-Tretroller. Die sogenannten E-Scooter hätten in der Regel Lithium-Ionen-Akkus, die bei der Entsorgung extrem problematisch seien. "Die Entsorgung der Batterien hat keinen Menschen interessiert in der öffentlichen Diskussion", klagte Kurth.

Der BDE vertritt Unternehmen, die unter anderem mit dem Sortieren und Verwerten von Abfällen Geld verdienen./juc/DP/jha

