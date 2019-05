Aurubis AG: Aurubis erwirbt Metallo-Gruppe DGAP-Ad-hoc: Aurubis AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen Aurubis AG: Aurubis erwirbt Metallo-Gruppe 22.05.2019 / 12:44 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Aurubis AG erwirbt belgisch-spanische Metallo-Gruppe Hamburg, 22. Mai 2019 - Die Aurubis AG, Hamburg, hat am heutigen Tage einen Kaufvertrag mit Metallo Holdings 3 B.V. über den 100-prozentigen Erwerb der belgisch-spanischen Metallo-Gruppe ("Metallo") unterzeichnet. Metallo Holdings gehört Fonds, die durch TowerBrook Capital Partners, einer führenden transatlantischen Investmentfirma, verwaltet werden. Der Kaufpreis beträgt 380 Mio. EUR (Unternehmenswert/Enterprise Value). Im Zusammenhang mit der Finanzierung der Transaktion werden keine neuen Aktien ausgegeben. Metallo ist ein auf die Rückgewinnung von Nichteisenmetallen spezialisiertes Recycling- und Raffinationsunternehmen, das rund 530 Arbeitnehmer an wesentlichen Standorten in Belgien und Spanien beschäftigt. Im Geschäftsjahr 2018 erzielte Metallo einen Umsatz von rund 985 Mio. EUR. Mit der Transaktion setzt Aurubis seine Recyclingstrategie konsequent fort. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und wird voraussichtlich zum Jahresende erfolgen. Kontakt: Dr. Björn Carsten Frenzel Leiter Konzernrechtsabteilung E-Mail: c.frenzel@aurubis.com Tel: +49 40 78 83 30 44 22.05.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aurubis AG Hovestrasse 50 20539 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 78 83 - 31 78 Fax: +49 (0)40 / 78 83 - 31 30 E-Mail: a.seidler@aurubis.com Internet: www.aurubis.com ISIN: DE0006766504 WKN: 676650 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 814457 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814457 22.05.2019 CET/CEST ISIN DE0006766504 AXC0167 2019-05-22/12:45