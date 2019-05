Hamburg (ots) -



JACK is back: Ab der kommenden Saison 2019/2020 wird JACK DANIEL'S Tennessee Whiskey neuer Partner des FC St. Pauli in der zweithöchsten Partnerkategorie "Herz von St. Pauli". Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2021 und gilt für die ersten drei Profi-Ligen. "Wir freuen uns sehr, zurück am Millerntor zu sein. Der FC St. Pauli und JACK DANIEL'S haben viele Gemeinsamkeiten: beide Marken stehen für starke Werte und eine einzigartige Herkunft. Beides ist sowohl für den FC St. Pauli als auch für JACK DANIEL'S das Fundament all unseres Handelns." sagt Yiannis Pafilis, Geschäftsführer Brown-Forman Deutschland GmbH.



Von Kiez zu Kiez



Die Gemeinsamkeiten liegen auf der Hand: Der FC St. Pauli ist untrennbar verbunden mit dem Stadtteil und seinen Bewohnern. Das gilt auch für JACK DANIEL'S Tennessee Whiskey, bei dem jeder einzelne Tropfen aus Lynchburg, Tennessee stammt - einer Stadt mit nur ein paar Hundert Einwohnern und einer Ampel. Was beide außerdem eint, ist ihre Überzeugung: Wissen, wer man ist und wo man herkommt, sich für niemanden verbiegen und für die eigenen Ideale gerade machen. Beide Partner sind "United in Independence".



Eine attraktive und verlässliche Partnerschaft



Es ist nicht die erste Zusammenarbeit: bereits von 1997 bis 2000 engagierte sich JACK DANIEL'S beim FC St. Pauli und war Trikot-Sponsor der Kiezkicker. "Wir sind glücklich, dass wir dieses Engagement nun wiederbeleben. Diese Kooperation zeugt von großem Vertrauen in den Verein und zeigt, dass der FC St. Pauli auch für internationale Marken ein attraktiver und verlässlicher Partner ist", sagt Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli. Um sich einen Eindruck von der bewährten Qualität und Authentizität des neuen, alten Sponsors zu verschaffen, macht eine Delegation der Braun-Weißen im Rahmen der USA-Reise auch einen Abstecher zur JACK DANIEL Distillery in Lynchburg, Tennessee.



