Wenig verändert dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Es fehlen neue Impulse für den Markt, heißt es. Dabei werde vor allem auf die Handelsgespräche zwischen den USA und China geschaut. Ein Termin für die Fortsetzung der ungelösten Verhandlungen steht jedoch nicht fest. Die zeitlich befristeten Ausnahmen beim Bann für den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei hatten am Vortag für etwas Entspannung gesorgt.

"Je länger die Lähmung der Märkte anhält, desto extremer werden die Schwankungen sein", so Philippe Gijsels, Chefstratege bei BNP Paribas Fortis.

Der Future auf den S&P-500 zeigt sich aktuell kaum verändert. An Konjunkturdaten stehen nur die offiziellen US-Öllagerdaten auf der Agenda. Hier wird mit einem Rückgang um 1,4 Millionen Barrel gerechnet.

Daneben sind die Augen auf das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gerichtet. Sollte sich der Handelsstreit mit China weiter verschärfen und die Inflation in den nächsten Monaten enttäuschen, könnte die Fed gezwungen sein, die Zinsen zu senken. Die Terminmärkte haben bereits eine Senkung des Leitzinses bis Ende dieses Jahres um 25 Basispunkte zu rund 75 Prozent eingepreist.

Bei den Einzelwerten steht die Aktie von Urban Outfitters vorbörslich unter Druck und verliert 8,5 Prozent. Die Ergebnisse des Einzelhändlers für das erste Quartal übertrafen zwar die Erwartungen, allerdings sieht das Unternehmen im laufenden Quartal ein schwieriges Verkaufsumfeld. Hier wird mit einem Rückgang der Bruttomargen um über drei Prozentpunkte gerechnet.

Die Titel der Kosmetikfirma Avon schießen um knapp 22 Prozent nach oben. Das Unternehmen steht kurz vor einem Verkauf an das brasilianische Kosmetikunternehmen Natura Cosmeticos. Die Boards beider Unternehmen hätten die Transaktion abgesegnet, an dem seit Monaten gearbeitet werde, sagten mehrere mit der Sache vertraute Personen dem Wall Street Journal. Der Deal könnte noch am Mittwoch angekündigt werden, sagte eine der Personen. Zu welchem Preis war nicht unmittelbar zu erfahren.

May 22, 2019

