Seit 2017 bietet Google eine gezielte Jobsuche in den USA an. Jetzt kommt das Angebot auch nach Deutschland. Dafür kooperiert Google mit Partnern.

Google bietet nun auch in Deutschland die gezielte Suche nach Stellenausschreibungen an. Zum Start der neuen Funktion seien Job-Anzeigen hunderter Partner, darunter Verlagshäuser wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" und die Südwestdeutsche Medienholding sowie Jobbörsen wie Xing, LinkedIn und Monster verfügbar, kündigte der Internet-Konzern am Mittwoch in Berlin an.

Über Suchbegriffe wie "Jobs in meiner Nähe" oder "Bäcker Stellenanzeigen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...