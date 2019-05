Warren Buffett ist kein Fan von Bitcoin. Er denkt nicht nur, dass Bitcoin extrem spekulativ ist, sondern er ist kein Fan der meisten Vermögenswerte, die nichts produzieren - deshalb wirst du auch nie Gold im Anlageportfolio von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) finden. Auf der Jahrestagung 2019 von Berkshire Hathaway erneuerte Buffett seine Kritik an Bitcoin und erklärte, warum es kein Vermögenswert ist, in den man aus seiner Sicht investieren sollte. Was Buffett über Bitcoin und andere ...

