Was ist die bisher am besten performende große kanadische Marihuana-Aktie im Jahr 2019? ("Groß" definieren wir hierbei als eine Marktkapitalisierung von 3 Milliarden USD oder mehr.) Es ist nicht Canopy Growth (WKN:A140QA). Auch nicht die Cronos Group (WKN:A2DMQY). Tilray? (WKN:A2JQSC) Auch nicht. Der größte Gewinner des Jahres in Bezug auf die Performance der Aktie ist Aurora Cannabis (WKN:A12GS7). Klar, Aurora hinkt dem Wachstum von Canopy in Sachen Marktkapitalisierung weit hinterher. Man hat ...

