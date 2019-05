Funkwerk (WKN: 575314) aus dem thüringischen Kölleda ist einer der Überlebenden des Neuen Marktes. War die Aktie seinerzeit noch ein absoluter Highflyer, ist es in den letzten Jahren recht still um die Gesellschaft und in der Folge auch die Aktie geworden. Dabei hat CEO Kerstin Schreiber das Unternehmen mit Beharrlichkeit wieder zurück in die Erfolgsspur geführt. Kein Wunder daher, dass die Aktie inzwischen auf den höchsten Stand seit 2007 klettern konnte.

Allerdings hat sich seit den Hoch-Zeiten des Neuen Marktes einiges getan. Nicht nur, dass seit dem Jahr 2013 eine Frau das Unternehmen leitet, was generell, aber besonders in der Technologiebranche noch immer eher unüblich ist. Vielmehr hält heutzutage der Hersteller von Toren, Türen, Zargen und Antrieben - Hörmann - über seine Tochtergesellschaft Hörmann Finance GmbH, knapp 78% des Aktienkapitals von Funkwerk.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

Schon deshalb wird immer wieder über ein Übernahmeangebot für Funkwerk durch Hörmann spekuliert. Zumal Hörmann ja im Zuge eines solchen Übernahmeangebots im Jahr 2014 (damals über nur 2,55 Euro je Aktie; aktueller Kurs: 17,80 Euro!) seine Beteiligung schon einmal ausgebaut hat. So könnte Hörmann im Zuge eines solchen Übernahmeangebots heute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...