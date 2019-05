Wien (www.anleihencheck.de) - Der Additional Tier 1 Markt (AT1) stand in diesem Kalenderjahr bereits im Fokus der Investoren, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Mit einer Performance im Jahr 2019 (Stand: 15. Mai 2019) von 7,3% auf Total Return Basis sei ein eindeutiger Schwenk dieser im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr vorhanden (2018: -0,2%). Nach dem verstärkten Auslaufen der Spreads (Asset Swap Spread, ASW) über das gesamte Jahr 2018 habe im bisherigen Jahresverlauf eine solide Einengung auf Spreadbasis beobachtet werden können. Der ASW unseres verwendeten Benchmarkindex COCO (ICE BofAML Contingent Capital Index) stand per 15. Mai 2019 bei 418 BP im Vergleich zu 468 BP zu Jahresbeginn, so die Analysten der RBI. Über denselben Zeitraum im Vorjahr habe sich der ASW stabil bei 360 BP halten können. Hier sei anzumerken, dass die Ausweitungen auf Spreadbasis im Index mit Ende Mai verstärkt begonnen hätten im Jahr 2018. Vor dem Hintergrund einer abgezeichneten EZB-Zinspolitik für das Jahr 2019 sowie technischer Faktoren, die unterstützend wirken sollten, bleibt diese Anleiheklasse für uns trotz höherer Volatilität attraktiv, so die Analysten der RBI. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...