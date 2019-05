Paris (www.fondscheck.de) - Der Teilfonds DNCA Value Europe (ISIN FR0010884361/ WKN A2DFZ2) ist bestrebt, den folgenden Index zu übertreffen: STOXX Europe 600 Net Return über den empfohlenen Anlagezeitraum, so die Experten von DNCA Investments.Die Aktienmärkte hätten im April ihre vierte monatliche Hausse in Folge verzeichnen können. Der STOXX 600-Index habe sich im Berichtsmonat um +3,2% verbessert (+15,9% YTD), unterstützt durch die zyklischen Sektoren, darunter Automobil (+9,3%), Technologie (+7,7%) und die Banken (+7,5%). Defensive Sektoren wie Gesundheit (-1,9%), Telekommunikation (-0,6%) und Versorger (-0,3%) hätten dagegen das Schlusslicht gebildet. ...

