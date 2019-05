FRANKFURT (Dow Jones)--Bei ruhigem Geschäft haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch im Handelsverlauf etwas Schwung nach oben entwickelt. Nach dem Ende der Berichtssaison stehen mangels sonstiger Impulse vielfach Hauptversammlungen und damit die im Anschluss fällig werdenden Dividenden im Fokus. Am Abend könnte die US-Notenbank mit ihrem jüngsten Sitzungsprotokoll für frische Impulse sorgen.

Der DAX gewinnt 0,5 Prozent auf 12.202 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.395 nach oben. Bei den Branchenindizes reichen die Ausschläge von plus 0,7 bis minus 0,6 Prozent, was die allgemeine Bewegungsarmut unterstreicht.

Am Devisenmarkt steht das Pfund erneut unter Druck und fällt auf 1,2674 Dollar. Die britische Währung hatte am Vortag kurz deutlicher zugelegt nach der Ankündigung von Premierministerin May, bei der geplanten erneuten Vorlage des Brexit-Abkommens Anfang Juni den Parlamentariern die Option auf ein neues Brexit-Referendum einzuräumen. Der Vorschlag ist aber auf negative Resonanz und Ablehnung gestoßen, mithin dürfte er an der erwarteten neuerlichen Abstimmungsniederlage kaum etwas ändern. Auch nichts an der Einschätzung, dass das Risiko für einen harten Brexit zuletzt gestiegen ist.

Royal Mail mit starken Zahlen - Marks & Spencer leiden unter Kapitalerhöhung

Von starken Zahlen spricht ein Händler mit Blick auf Royal Mail. Dass die britische Post angekündigt hat, die Dividende für das Fiskaljahr 2020 zu senken und einen Fünfjahres-Turnaround-Plan gegen die sinkenden Gewinne aufgesetzt hat, könnte zwar einige Aktionäre enttäuschen, es könnte aber auch neue Interessenten anlocken, heißt es von AllianceBernstein. Royal Mail gewinnen 6,6 Prozent.

Für den britischen Einzelhändler Marks & Spencer geht es dagegen um 4,2 Prozent nach unten. Neil Wilson von Markets.com zufolge hat Marks & Spencer erneut an vielen Fronten enttäuscht und das Gesamtjahresergebnis beruhige Bedenken hinsichtlich des Restrukturierungsplans nicht. Nach Einschätzung des Analysten ist zudem der Einstieg bei Ocado teuer. Marks & Spencer hat dafür nun eine Kapitalerhöhung angekündigt, was ebenfalls auf den Kurs drückt.

Im SDAX geben Ado Properties 1,3 Prozent nach. Für die Analysten von Jefferies sind deutlich höhere Investitionen von Ado Properties erforderlich, um das angestrebte Wachstum bei den Mieterträgen zu erreichen. Ado habe den vorsichtigen Jahresausblick bestätigt, der unter anderem eine niedrigere Gewinnmarge vorsehe aufgrund höherer Wartungs- und Betriebskosten.

Wirecard weiter auf dem Weg nach oben

Wirecard ziehen weiter um 4,6 Prozent auf 157,05 Euro an. Mit dem ersten Anstieg über 150 Euro seit Anfang Februar hat die Aktie laut Marktteilnehmern den Chartausbruch bestätigt. Puma steigen um 2,5 Prozent auf 560 Euro. Goldman Sachs hat hier das Kursziel weiter angehoben von 606 auf 665 Euro, begründet mit den zuletzt starken Quartalszahlen. Dialog fallen dagegen um 1,6 Prozent zurück, nachdem das Bankhaus Lampe die Kaufempfehlung für das Papier zurückgezogen hat.

Borussia Dortmund liegen sehr fest im Markt. Der Kurs steigt um 4,4 Prozent auf 9,40 Euro. Händler verweisen auf den Transfer von Thorgan Hazard, der von Gladbach zu Dortmund geht. Mit 25,5 Millionen Euro liege die Ablösesumme unter den bisher genannten 30 Millionen, heißt es am Markt. Positiv könnte daneben wirken, dass offenbar auch Nationalspieler Julian Brandt von Bayer Leverkusen zu den Dortmundern wechseln will.

Die Deutsche Börse veranstaltet ihren Investorentag in London. Der Börsenbetreiber liege bei den geplanten Kostensenkungen über dem eigenen Ziel, sagte Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer. Deutsche Börse steigen um 1,9 Prozent.

Die Hauptversammlung der Commerzbank steht nach dem gescheiterten Fusionsversuch mit der Deutschen Bank und immer neuen Spekulationen über mögliche Interessenten im Fokus. Markus Kienle von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) hat Vorstandschef Martin Zielke zugute gehalten, dass die Bank sich mitten im Umstrukturierungsprozess befinde "und daher ein abschließendes Urteil noch nicht gebildet werden kann". Die Aktie verliert 1,0 Prozent.

Bei der Daimler-Hauptversammlung wird der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche sein Amt nach mehr als 13 Jahren an den bisherigen Entwicklungschef Ola Källenius abtreten. Zetsche will sich danach zwei Jahre aus dem Konzern zurückziehen, um anschließend an die Spitze des Aufsichtsrats zu treten. Daimler tendieren 0,3 Prozent höher.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.392,41 0,17 5,90 13,03 Stoxx-50 3.118,73 0,03 0,84 13,00 DAX 12.191,12 0,39 47,65 15,46 MDAX 25.688,96 0,45 114,45 19,00 TecDAX 2.909,54 1,29 37,10 18,75 SDAX 11.268,67 0,71 79,28 18,50 FTSE 7.362,63 0,46 33,71 8,93 CAC 5.394,68 0,17 9,22 14,03 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,07 -0,01 -0,31 US-Zehnjahresrendite 2,42 0,00 -0,26 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1169 +0,06% 1,1148 1,1167 -2,6% EUR/JPY 123,40 +0,03% 122,78 122,77 -1,9% EUR/CHF 1,1282 -0,04% 1,1274 1,1263 +0,2% EUR/GBP 0,8815 +0,38% 0,8770 0,8768 -2,1% USD/JPY 110,48 -0,04% 110,14 109,94 +0,8% GBP/USD 1,2670 -0,30% 1,2710 1,2735 -0,7% Bitcoin BTC/USD 7.915,50 -0,95% 7.909,75 7.792,75 +112,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,55 63,13 -0,9% -0,58 +32,2% Brent/ICE 71,83 72,18 -0,5% -0,35 +30,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.273,96 1.274,98 -0,1% -1,02 -0,7% Silber (Spot) 14,45 14,46 -0,1% -0,01 -6,7% Platin (Spot) 809,55 816,00 -0,8% -6,45 +1,6% Kupfer-Future 2,70 2,72 -0,7% -0,02 +2,2%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2019 06:43 ET (10:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.