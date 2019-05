Die Ölpreise geben am Mittwochvormittag überraschend deutlich nach. Bereits am Dienstag deutete sich die Abwärtsbewegung zaghaft an. Für Heizölkunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz eröffnet sich zunächst ein Abwärtsspielraum von 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter Heizöl, der am Nachmittag noch wachsen könnte. Der internationale Ölmarkt kommt kurzfristig etwas zur Ruhe. Für Entspannung sorgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...