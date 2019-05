Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Merck KGaA von 110 auf 108 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine negative Stimmung unter anderem wegen einer schwachen Entwicklung beim Multiple-Sklerose-Mittel Rebif habe die starken Resultate im Life-Science-Segment aus dem ersten Quartal überschattet, schrieb Analyst David Evans in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie müssten wohl sinken angesichts höherer Abschreibungen. Das Papier erscheine allerdings unterbewertet./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-05-22/13:18

ISIN: DE0006599905