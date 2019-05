Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Tschechischer Automobilhersteller präsentiert aufgewertetes Topmodell und ersten voll elektrischen SKODA am 23. Mai 2019 in Bratislava - Livestream des Events ab 15:30 Uhr MEZ auf der SKODA Website, YouTube, Twitter und Facebook



Am morgigen Donnerstag findet die Weltpremiere der modernisierten SKODA SUPERB-Modellreihe und des rein batterieelektrischen SKODA CITIGO im slowakischen Bratislava statt. Für all diejenigen, die nicht vor Ort an den Weltpremieren teilnehmen, wird die rund 45-minütige Fahrzeugpräsentation am 23. Mai 2019 ab 15:30 Uhr MEZ live im Internet übertragen. Auf der SKODA Website unter www.skoda-auto.de und per Social Media lässt sich die Pressekonferenz im Livestream verfolgen. Für Medien besteht zudem die Möglichkeit, die Übertragung per Embed Code über ihre eigenen Kanäle auszustrahlen.



Termin: Donnerstag, 23. Mai ab 15:30 Uhr MEZ SKODA Website: http://www.skoda-auto.de/weltpremiere-superb YouTube: https://youtu.be/2P0tSm4RI8E Twitter: https://twitter.com/skodade Facebook: https://www.facebook.com/skodade



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Telefon: +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de