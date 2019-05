Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handelsstart am Mittwoch brachte an den europäischen Aktienmärkten keine nennenswerten Veränderungen, so die Experten von XTB. Wichtige Indices würden nicht weit von ihren gestrigen Schlusskursen gehandelt, außer der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378), der aufgrund des schwächelnden GBP um 0,5% habe steigen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...