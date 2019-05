Insgesamt beherrscht ein Abwärtstrend bestehend seit Oktober 2015 das Kursgeschehen in der Aktie des Reiseveranstalters Ctrip.com. Diesen testete das Wertpapier im April ausgiebig, scheiterte jedoch mit einem nachhaltigen Ausbruch darüber und fiel anschließend wie bereits am 14. Mai 2019: "Ctrip.com: Weiter Abgaben einplanen!" favorisiert in den Bereich der im März gerissenen Kurslücke um 35,44 US-Dollar zurück. Nachdem Investoren im Montagshandel eine Doji-Tageskerze etabliert hatten, schossen am darauf folgenden Tag die Notierungen wieder hoch. Diese Reaktion deutet auf ein mögliches Ende der kurzfristigen Konsolidierung seit den Aprilhochs hin und kann für den spekulativen Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden.

Erneuter Angriff auf Abwärtstrend

