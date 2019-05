Es ist mal wieder die Politik die das Geschehen an den Börsen in diesen Tagen bestimmt. Egal ob Wirtschaftspolitik. Egal ob Geopolitik. Egal ob Europapolitik. Mal wieder gibt es wenig antworten. Mal wieder gibt es dafür viele offene Fragen. Einige dieser offenen Fragen wollen wir heute klären. "Börse am Mittwoch" natürlich auch heute wieder mit Andreas Lipkow von der Comdirect.