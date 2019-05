Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Munich Re nach Zahlen von 220 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer befinde sich trotz gewissen Gegenwinds im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Zielen in diesem und im nächsten Jahr, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2019 / 15:51 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2019 / 17:52 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0050 2019-05-22/13:46

ISIN: DE0008430026