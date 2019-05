Dank eines Wirkungsgrades von bis zu 95 Prozent liefert das konvektionsgekühlte Netzteil stolze 600 W Ausgangsleistung und ist zur Integration in 1 HE Baugruppenträger ausgelegt. Die Breite des Netzteiles erfordert mit 127 mm genau 21 TE des üblichen 19"-Rasters. Zudem hat es einen sehr weiten Ausgangsspannungs- und Strombereich, der sich sowohl über analoge Steuerspannungen (0 - 6 V) als auch über ein digitales RS-485-Interface mit Modbus-RTU-Protokoll programmieren lässt. Mit Zulassungen für den Medizin- und auch den ITE-Bereich eignet sich das Netzteil für Aufgaben in Medizingeräten und Industriebereichen insbesondere im Umfeld der aktuell hoch gehandelten Themen Industrie 4.0 und IoT. Die Möglichkeit zum Einsatz als programmierbare Spannungs- oder Stromquelle erschließt Einsatzfelder in Testsystemen, ...

