Fluke Corp., der weltweite Anbieter von Prüf- und Messgeräten, hat die in Ismaning, Deutschland, ansässige PRÜFTECHNIK übernommen, einen Marktführer für präzise Laserwellenausrichtung, Zustandsüberwachung und zerstörungsfreie Prüfung.

"Die Übernahme von PRÜFTECHNIK durch Fluke spiegelt die wachsende Bedeutung wider, die unsere Kunden Zuverlässigkeitssystemen beimessen, um ihre Geräte in einem optimalen Betriebszustand zu halten", so Marc Tremblay, Präsident der Fluke Corporation. "Dieses Geschäft wird uns helfen, die nächste Generation von Lösungen für unsere Industriekunden zu entwickeln."

Fluke Corporation

Für Informationen zu Fluke-Werkzeugen und -Anwendungen oder um den Standort des nächstgelegenen Händlers zu finden, wenden Sie sich bitte an die Fluke Corporation, P.O. Box 9090, Everett, WA USA 98206, oder per Telefon unter +1 800 44-FLUKE (+1 800-443-5853), per Fax unter +1 425 446-5116, per E-Mail an fluke-info@fluke.com oder besuchen Sie die Fluke-Webseite unter http://www.fluke.com.

Über Fluke

Die 1948 gegründete Fluke Corporation ist der weltweit führende Anbieter von kompakten, professionellen elektronischen Prüfgeräten und Software zur Messung und Zustandsüberwachung. Fluke-Kunden sind Techniker, Ingenieure, Elektriker, Instandhaltungsleiter und Messtechniker, die industrielle, elektrische und elektronische Geräte und Kalibrierprozesse installieren, reparieren und warten.

Über PRÜFTECHNIK

PRÜFTECHNIK ist ein weltweit tätiger Anbieter von Instandhaltungstechnik mit einem breiten Produkt-, Service- und Schulungsprogramm, das auf die Bedürfnisse von Instandhaltungsexperten in den Bereichen Wellenausrichtung, Schwingungsanalyse, Zustandsüberwachung und zerstörungsfreie Prüfung zugeschnitten ist. Viele Produktionsunternehmen weltweit vertrauen unseren Lösungen für zuverlässige und zustandsorientierte Instandhaltung von rotierenden Maschinen.

Fluke ist eine eingetragene Marke der Fluke Corporation. Bei den Namen der hierin erwähnten realen Unternehmen und Produkte kann es sich um Marken ihrer jeweiligen Inhaber handeln. Weitere Informationen finden Sie auf der Fluke-Webseite.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190719005353/de/

Contacts:

Susan Israel

Sr. Kommunikationsmanagerin

+1 425 446 6356

susan.israel@fluke.com