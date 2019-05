Eine der schon länger am kontroversesten diskutierten Aktien ist sicherlich das Papier des Elektroautoherstellers Tesla (WKN: A1CX3T). So gehört die Aktie schon seit Jahren zu den am meisten geshorteten Aktien an der NASDAQ. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deswegen, war die langfristige Performance des Titels hervorragend. Seit gut 1 ½ Jahren aber geht es nicht mehr wirklich voran. Zuletzt fiel die Aktie dann auch noch durch charttechnisch wichtige Unterstützungen, was kurzfristig die Bären auf den Plan ruft.

Denn mit Bruch des exponentiell gleitenden Durchschnitts der vergangenen 50 Tage (EMA50) sowie der wichtigen horizontalen Auffanglinie bei 250,00 US-Dollar hat die Aktie aus rein charttechnischer Sicht erst einmal ein klares Verkaufssignal mit einem Kursziel um 180,00 US-Dollar generiert. Wobei zuvor noch die "runde Marke" von 200,00 US-Dollar einem Kursrutsch in Richtung dieses Kursziels kurzfristig ein wenig Paroli bieten könnte.

Fundamental ist dieser Kursrutsch natürlich auch erklärbar. So musste Tesla kürzlich eine auslaufende Unternehmensanleihe bedienen, was zu einem Kapitalabfluss von rund einer Milliarde US-Dollar führte. Folgerichtig hat man daraufhin umgehend eine Kapitalerhöhung sowie die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe angekündigt, da der Kapitalbedarf des Konzerns natürlich unverändert sehr hoch ist. Dies führt zu einer Verwässerung der Altaktionäre, sofern diese nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen.

Angebliches Interesse von Apple an Tesla

Wenig vertrauensbildend war in diesem Zusammenhang natürlich auch die Nachricht, dass Tesla Großaktionär T. Rowe Price seine Beteiligung am Unternehmen zuletzt deutlich reduziert ...

