Daldrup & Söhne AG mit EBIT-Verlust im Geschäftsjahr 2018 DGAP-News: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose Daldrup & Söhne AG mit EBIT-Verlust im Geschäftsjahr 2018 22.05.2019 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CORPORATE NEWS Daldrup & Söhne AG mit EBIT-Verlust im Geschäftsjahr 2018 - Neuausrichtung des Konzerns - Fertigstellung des Geothermiekraftwerks Taufkirchen verzögert sich - Geothermiekraftwerk Landau läuft störungsfrei - Daldrup & Söhne AG übernimmt weitere Anteile (22,88 %) an der Geysir Europe - Auftragsbestand mit 48 Mio. Euro gut - Prognose 2019: 40 Mio. Euro Gesamtleistung, break-even auf EBIT-Ebene Grünwald / Ascheberg, 22. Mai 2019 - Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572) wird nach vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 auf Konzernebene ein EBIT-Ergebnis zwischen minus 14 Mio. Euro und minus 17 Mio. Euro ausweisen. Die Gesamtleistung wird rund 37 Mio. Euro betragen. Die für 2018 abgegebene Ergebnis-Prognose einer EBIT-Marge von 2 Prozent bis 5 Prozent bei einer Gesamtleistung von 40 Mio. Euro wird nicht erreicht. Die Auftragslage ist gut. So beträgt der Auftragsbestand zu Ende Mai 2019 rund 48 Mio. Euro, und die Auftragspipeline ist mit einem Volumen von 105 Mio. Euro ebenfalls zufriedenstellend gefüllt. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 geht die Daldrup & Söhne AG daher von einer Konzern-Gesamtleistung von rund 40 Mio. Euro und einem ausgeglichenen EBIT-Ergebnis aus. Zu dem Verlust auf EBIT-Ebene im Geschäftsjahr 2018 haben neben einmaligen Bewertungskorrekturen auch Verluste aus dem operativen Geschäft beigetragen. Letztere sind insbesondere begründet in der dynamischen Preisentwicklung für Material und Dienstleistungen, der für die in den Jahren 2015 bis 2017 kalkulierten Bohrprojekte und witterungsbedingten Projektverzögerungen zu Beginn des Geschäftsjahres. Ferner war eine der großen Bohranlagen der Daldrup & Söhne AG im Berichtsjahr in der zweiten Jahreshälfte aufgrund einer verzögerten Kundenbeauftragung (inzwischen erfolgt) nicht in Betrieb. Dem kann fiktiv ein entgangener EBIT-Beitrag von rund 5 Mio. Euro zugerechnet werden. Zudem hat die anhaltende Verzögerung der endgültigen Fertigstellung und Inbetriebnahme des Geothermiekraftwerks Taufkirchen das Ergebnis belastet. Das Kraftwerk Landau lief im gesamten ersten Halbjahr und nach planmäßiger, erfolgreicher Revision ab Mitte November 2018 bis zum heutigen Tag planmäßig und störungsfrei. Der Vorstand wird dem Aufsichtsrat eine Neuausrichtung des Konzerns mit der Konzentration auf das Bohrdienstleistungsgeschäft sowie auf Beteiligungsmodelle in der Kraftwerkssparte vorschlagen, die der mittelständischen Ausrichtung des Daldrup & Söhne-Konzerns entspricht. Dabei wird das Unternehmen in Kraftwerkssparte auf bewährte Standardkomponenten und Systemlösungen setzen. Nähere Informationen wird die Daldrup & Söhne AG dazu zeitnah veröffentlichen. Daldrup hat mit Wirkung zum 1. April 2019 weitere 22,88 % der Gesellschaftsanteile an der Geysir Europe GmbH von dem am 14. März 2019 ausgeschiedenen, für Kraftwerke und Energie zuständigen Vorstandsmitglied Curd Bems, übernommen. Damit hält Daldrup 97,89 % (vorher 75,01 %) der Anteile. Auch in der Projektgesellschaft Taufkirchen und der Betreibergesellschaft Landau erhöht sich damit der mittelbare Anteil der Daldrup & Söhne AG auf 72,06 % (vorher 55,21 %) respektive auf 97,89 % (vorher 75,01 %). Über die Daldrup & Söhne AG Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 70 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung zu nutzen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen. Mit der Mehrheitsbeteiligung an der Geysir Europe GmbH verfügt die Daldrup-Gruppe zusätzlich über eigene Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme im bayerischen Molassebecken und im Oberrheingraben. Durch die vorhandene Projektmanagement- und Kraftwerkskompetenz werden alle Wertschöpfungsstufen eines Tiefgeothermieprojektes besetzt. Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert. Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. 