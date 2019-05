Von Oliver Griffin

LONDON (Dow Jones)--Der Spirituosenhersteller Diageo sieht sich bei seinen finanziellen Zielen im Plan. Über den Dreijahreszeitraum per Ende Juni 2019 werde die Marge um etwa 175 Basispunkte steigen, kündigte das Unternehmen an. Der Zuwachs des organischen Nettoumsatzes werde im oberen Bereich der anvisierten Spanne liegen. Die Diageo plc peilte einen Anstiegs im prozentual mittleren einstelligen Bereich an.

Mit Blick auf die kommenden drei Jahre rechnet der Hersteller von Johnnie Walker oder Baileys mit einem Anstieg des organischen operativen Gewinns um 5 bis 7 Prozent. Der organische Nettoumsatz soll den weiteren Angaben zufolge um einen mittleren einstelligen Bereich zulegen.

