Die Aktie der Frequentis AG(ISIN: ATFREQUENT09) hat sich in der ersten Handelswoche nach dem Börsenstart in einem volatilen Marktumfeld stabil entwickelt. Mit EUR 18,30 lag der Schlusskurs am 21.05.2019 an der Frankfurter Wertpapierbörse über dem Ausgabekurs von EUR 18,00. Das entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR 241,6 Mio. Auch in Wien und auf Xetra bewegt sich die Frequentis-Aktie stabil auf dem Niveau des Emissionskurses. Die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG ("BankM") hat den Börsengang der Frequentis AG im regulierten Markt in Frankfurt und Wien rund eineinhalb Jahre intensiv vorbereitet und die Platzierung zum IPO gemeinsam mit der Commerzbank als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager erfolgreich begleitet. Im Rahmen einer Pre-IPO-Platzierung sowie eines öffentlichen Angebots wurde ein Gesamtvolumen in Höhe von rund EUR 70 Mio. bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Seit dem 14. Mai 2019 werden die Aktien der Frequentis AG im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Regulierten Markt (prime market) der Wiener Börse gehandelt.

