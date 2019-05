PATRIZIA Immobilien AG: Ordentliche Hauptversammlung - PATRIZIA Immobilien AG heißt jetzt PATRIZIA AG DGAP-News: PATRIZIA Immobilien AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung PATRIZIA Immobilien AG: Ordentliche Hauptversammlung - PATRIZIA Immobilien AG heißt jetzt PATRIZIA AG 22.05.2019 / 14:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neuer Name für pan-europäischen Immobilien-Investmentmanager PATRIZIA Immobilien AG heißt jetzt PATRIZIA AG - Ordentliche Hauptversammlung in Augsburg - Erhöhung der Dividende um 8% zum Vorjahr auf 0,27 EUR pro Aktie - Alle Tagesordnungspunkte mit großer Zustimmung beschlossen PATRIZIA Immobilien AG, der globale Partner für pan-europäische Immobilien-Investments, ändert seinen Gesellschaftsnamen. Der künftige Name lautet nach Eintragung des entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses in das Handelsregister "PATRIZIA AG". "Mit dem neuen Namen der Gesellschaft und dem Verzicht auf den deutschen Zusatz ,Immobilien' wollen wir unserer bereits seit einiger Zeit bestehenden stärkeren internationalen Ausrichtung Rechnung tragen", kommentiert Wolfgang Egger, CEO der Gesellschaft, die Neuerung am Rande der heutigen Hauptversammlung. Aufgrund des sehr erfolgreichen Geschäftsjahres 2018 stimmten die Aktionäre der Gesellschaft für eine Erhöhung der Dividende pro Aktie um 8% auf 0,27 Euro pro Aktie. Die Höhe der künftig vorgeschlagenen Dividendenausschüttungen wird auf Grundlage der jährlichen Wachstumsrate der Assets under Management sowie der Verwaltungsgebühren bestimmt. Alle Punkte der Tagesordnung wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Kontakt: Martin Praum Head of Investor Relations Tel.: +49 821 50910-402 investor.relations@patrizia.ag 22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: PATRIZIA Immobilien AG Fuggerstraße 26 86150 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 - 509 10-000 Fax: +49 (0)821 - 509 10-999 E-Mail: investor.relations@patrizia.ag Internet: www.patrizia.ag ISIN: DE000PAT1AG3 WKN: PAT1AG Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 813909 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 813909 22.05.2019 ISIN DE000PAT1AG3 AXC0220 2019-05-22/14:52