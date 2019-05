Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp Unternehmen: Klondike Gold Corp ISIN: CA4989033010 Anlass der Studie: Empfehlung: BUY seit: 22.05.2019 Kursziel: 0,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 0,70. Zusammenfassung: Zu den Höhepunkten im ersten Halbjahr gehörten die Berichterstattung über die Explorationsprogramme von 2018 und eine erfolgreiche Finanzierungsrunde, um die nächste Explorationsphase voranzutreiben. Die durchgeführten Vermessungs- und Kartierungsergebnisse, die magnetische und radiometrische Flugvermessungen umfassten, bestätigen unsere Ansicht, dass das Klondike-Modell direkte Ähnlichkeiten mit den nahegelegenen Golden Saddle- und Coffee-Projekten hat. Die Erlöse in Höhe von C$2,1 Mio. stärken die Finanzmittel von Klondike und werden bei der Umsetzung der Explorationspläne von C$2,0 Mio. (6.000 Meter; 60 Bohrlöcher) in dieser Saison hilfreich sein. Diese umfassen aussichtsreiche Gebiete mit hochgradiger Goldmineralisierung. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von C$0,70. First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his CAD 0.70 price target. Abstract: Highlights in H1 included the reporting of the 2018 exploration programmes and a successful financing round to spur the next phase of exploration activity. Comprehensive surveying and mapping results, which comprise airborne magnetic surveying, confirm our view of a model with direct similarities to the nearby Golden Saddle and Coffee projects. New funds of C$2.1m replenish the financial coffers and will help in the realisation of this season's C$2.0m exploration plans (6k metres; 60 drill holes), which include targeting of prospective areas of high grade gold mineralisation. We maintain our Buy rating and C$0.70 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18131.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

May 22, 2019 08:22 ET (12:22 GMT)