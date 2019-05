Deutsche Rohstoff AG: Rhein Petroleum beginnt mit Bohrung Steig-1 DGAP-News: Deutsche Rohstoff AG / Schlagwort(e): Sonstiges Deutsche Rohstoff AG: Rhein Petroleum beginnt mit Bohrung Steig-1 22.05.2019 / 15:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Deutsche Rohstoff AG: Rhein Petroleum beginnt mit Bohrung Steig-1 Mannheim. Die Rhein Petroleum GmbH, an der die Deutsche Rohstoff AG zu 10% beteiligt ist, beginnt voraussichtlich am 27. Mai mit der Bohrung Steig-1 in der Nähe des badischen Ortes Weingarten, wenige Kilometer nördlich von Karlsruhe. Die Bohrung soll Aufschluss darüber geben, ob sich in einer Tiefe von rund 900 Metern förderungswürdige Mengen an Erdöl befinden. Maximal vier Wochen hat das Heidelberger Unternehmen für die Bohrung eingeplant, die als Bohrziel die sogenannten Pechelbronner Schichten hat. Das Erdölvorkommen, das die Rhein Petroleum über die Bohrung erschließen möchte, ist seit den 1950er Jahren bekannt. Es befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum früheren Erdölfeld Weingarten, aus dem bis in die 1960er Jahre Erdöl gefördert wurde. Weitere Informationen zu der Bohrung finden sich unter www.rheinpetroleum.de. Mannheim, 22. Mai 2019 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG Dr. Thomas Gutschlag, CEO Tel. +49 621 490 817 0 info@rohstoff.de 22.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Rohstoff AG Q7, 24 68161 Mannheim Deutschland Telefon: 0621 490 817 0 Fax: 0621 490 817 22 E-Mail: gutschlag@rohstoff.de Internet: www.rohstoff.de ISIN: DE000A0XYG76, DE000A1R07G4, WKN: A0XYG7, A1R07G Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 814631 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 814631 22.05.2019 ISIN DE000A0XYG76 DE000A1R07G4 AXC0225 2019-05-22/15:02